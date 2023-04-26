США и Южная Корея договорились о сотрудничестве по применению ядерного оружия

США и Южная Корея договорились о сотрудничестве в области возможного применения ядерного оружия. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США, передает Day.Az.

Издание сообщает, что Соединенные Штаты согласились предоставить Сеулу право голоса в консультациях по потенциальному американскому ядерному ответу на нападение Северной Кореи в обмен на отказ от разработки собственного ядерного оружия.

"Соглашение предоставит руководству Южной Кореи долгожданное место за столом переговоров по использованию ядерных сил США для защиты страны, хотя США по-прежнему сохранят контроль над нацеливанием и выполнением ядерных операций", - отмечается в статье. Сеул, в свою очередь, вновь заявит о своем обязательстве не разрабатывать собственный ядерный арсенал.