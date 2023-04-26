Тайвань готовится к проведению военных учений

Армия Тайваня готовится к проведению крупных военных учений "Ханьгуан". Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как передает издание, маневры пройдут в два этапа - в мае и июле. В ходе первого этапа, проведение которого намечено на 15-19 мая, состоятся командно-штабные учения и компьютерные военные игры, симулирующие различные сценарии. Второй этап, который пройдет 24-28 июля, предусматривает проведение полевых учений с боевыми стрельбами.

Агентство приводит слова генерал-майора тайваньской армии Линь Вэньхуана, заявившего, что в ходе первого этапа симуляции взаимодействие различных сил и средств в определенных ситуациях на оперативном уровне будут проводиться на созданной США платформе Joint Theater Level Simulation (JTLS). Как пояснил генерал, основная задача данного этапа - проверить способность вооруженных сил по координации действий в ответ на "китайское вторжение".

Второй этап, по словам генерала, предусматривает маневры с боевой стрельбой, а также проверку способности армии сохранять свои силы в случае полномасштабного вторжения и проводить операции по прорыву морской блокады острова.

Сообщается, что в ходе учений будут задействованы гражданские аэропорты.