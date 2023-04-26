Румыния приобретает большое количество Байрактаров

Румыния закупит в Турции 18 ударных беспилотников Bayraktar TB2 для своих сухопутных войск. Об этом пишет сегодня, 26 апреля, местное издание Caleaeuropeană, передает Day.Az.

Приобретения должны дополнить оснащение вооруженных сил новым оборудованием и системами вооружения, которые обеспечивают гибкость, расширенную ситуационную осведомленность и повышенную огневую мощь. Каждая система включает в себя шесть воздушных платформ с возможностью поражения целей.