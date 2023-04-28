Китай сформирует группу космических спутников

Китай запланировал к 2030 году сформировать в космосе спутниковую группировку Queqiao ("Сорочий мост"). Об этом передает Day.Az со ссылкой на "Синьхуа".

Соответствующие космические аппараты предназначены для предоставления услуг связи и навигации в дальнем космосе. Данные спутники планируется использовать в китайской лунной программе, в частности, при строительстве станции на поверхности естественного спутника Земли.

В штатном режиме группировка должна заработать к 2040 году. К этому времени ее планируется использовать не только в рамках лунной программы, но и с целью освоения Марса и Венеры. К 2050 году Queqiao будет задействована для изучения астероидов и планет-гигантов.