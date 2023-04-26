ЕС принимает меры для снижения уровня выбросов от авиации

Европейский парламент и Европейский совет приняли крупнейшее в мире решение по снижению уровня выбросов от авиации. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Европейские власти решили стимулировать региональный рынок безопасного для планеты "зеленого" топлива. В числе мер судна в аэропортах Европы будут заправлять только необходимым количество топлива. Ранее в целях избежать дополнительной заправки в баки заливали лишний объем. При этом доля экологичного топлива к 2025 году должна достигнуть 2 процента от всего поставляемого объема, а к 2050 году - 70 процентов.

В Европе решение назвали важным шагом для местной авиации. Власти отметили, что разработали указанные меры для снижения зависимости от импорта ископаемого топлива, а также для повышения энергетической безопасности.