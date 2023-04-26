Более 50% британцев поддерживают проведение парламентских выборов досрочно

Большинство граждан Великобритании считают, что выборы в парламент королевства должны состояться раньше запланированного срока - осени 2024 года, пишет The Mirror. По опросу TechneUK, около 52% британцев поддерживают идею проведения голосования раньше намеченного срока, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, 25% респондентов из числа сторонников досрочного голосования считают, что парламентские выборы должны пройти как можно скорее, настаивая на их организации уже в 2023 году. В то же время 28% респондентов уверены, что выборы не стоит переносить, а еще 20% пока не определились со своей позицией.

При этом Mirror указывает, что опрос показывает усиление позиций оппозиционной Лейбористской партии. Так, около 45% избирателей согласились с тем, что лидер лейбористов Кир Стармер заслуживает большего доверия по сравнению с 41%, которые поддержали премьер-министра Великобритании, консерватора Риши Сунака.