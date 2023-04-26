https://news.day.az/world/1559015.html США и ЕС договорились об усилении сотрудничества в оборонной сфере
США и ЕС договорились об усилении сотрудничества в оборонной сфере
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Министерство обороны США и Европейское оборонное агентство подписали соглашение об усилении сотрудничества. Об этом дипломат написал в своем аккаунте в Twitter, передает Day.Az.
Он отметил, что оборонные ведомства, подписав соглашение, усиливают трансатлантическое сотрудничество в сфере безопасности.
"Мы - Европейское оборонное агентство и Министерство обороны США - подписали соглашение о сотрудничестве, которое будет способствовать дальнейшему укреплению партнерства между ЕС и США и усилению обороны ЕС", - говорится в сообщении.
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