США и ЕС договорились об усилении сотрудничества в оборонной сфере

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Министерство обороны США и Европейское оборонное агентство подписали соглашение об усилении сотрудничества. Об этом дипломат написал в своем аккаунте в Twitter, передает Day.Az.

Он отметил, что оборонные ведомства, подписав соглашение, усиливают трансатлантическое сотрудничество в сфере безопасности.

"Мы - Европейское оборонное агентство и Министерство обороны США - подписали соглашение о сотрудничестве, которое будет способствовать дальнейшему укреплению партнерства между ЕС и США и усилению обороны ЕС", - говорится в сообщении.