Болгария ввела военное обучение старшеклассников

Техническое правительство Болгарии на заседании в среду одобрило программу военного обучения школьников 10 и 11 классов, а также подготовку преподавателей военного дела. Об этом сообщила правительственная пресс-служба по итогам заседания кабмина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Проект распоряжения предусматривает, что обучение войдет в школьную программу на 2023-2024 учебный год. Оно будет проводиться в течение 10 часов в два этапа: по пять часов в 10 и 11 классах в присутствии классного руководителя из числа военных, или гражданских сотрудников министерства обороны, или структур, которые находятся в прямом подчинении министра обороны. Начальное обучение даст возможность болгарским гражданам, которые этого захотят, продолжить военную подготовку и получить квалификацию офицеров запаса", - говорится в сообщении.

В образовательную программу включены курс оказания помощи населению в случае военного кризиса, порядок действий при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов, вопросы незаконной перевозки оружия и борьбы с терроризмом, история вооруженных сил Болгарии, сведения о вооружении и экипировке военнослужащих различных видов вооруженных сил, а также другие темы.