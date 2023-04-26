Франция увеличит число полицейских и жандармов на границе с Италией в связи с ростом миграционных потоков. Об этом сообщила в среду глава французского правительства Элизабет Борн по итогам заседания Совета министров, состоявшегося в Елисейском дворце, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы усилим наши действия в сфере борьбы с нелегальной миграцией, поскольку это приоритет правительства", - сказала премьер, представляя на брифинге разработанную по поручению президента Франции Эмманюэля Макрона программу развития страны под названием "100 дней". "Начиная со следующей недели, мы дополнительно направим 150 полицейских и жандармов в департамент Приморские Альпы. К лету начнет работу специальный погранотряд, который объединит силы внутренней безопасности, таможенников и военных", - отметила Борн. По ее словам, "эти меры связаны с увеличением миграционных потоков из Италии".

Комментируя другие пункты программы, глава французского кабмина отметила, что "правительство также намерено активно работать по вопросам установления справедливых зарплат, достижения полной занятости населения, а также заняться внедрением масштабного экологического плана". Также Борн сообщила, что в июне парламент Франции рассмотрит законопроект о развитии здравоохранения, предусматривающий, в частности, прием на работу в больницы дополнительно 6 тыс. фельдшеров. "Это поможет снять возросшую на врачей нагрузку", - пояснила она.

Кроме этого, как отметила Борн, "особое внимание правительство намерено уделить развитию школ". "Начало следующего учебного года станет поводом для настоящей трансформации системы школьного образования, в частности, планируется, что будет значительно усилено изучение французского языка и математики в начальных классах", - подчеркнула премьер.

"Следующие три месяца должны дать возможность ускорить наши действия во всех секторах и на всех уровнях", - подчеркнула премьер. "Эта дорожная карта, представленная сегодня на заседании Совета министров, отвечает чаяниям французов. Мы решительно настроены предпринимать конкретные действия, меняющие жизнь населения к лучшему", - заверила глава французского правительства.