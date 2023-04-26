Япония отменяет все ограничения на въезд из-за COVID-19

Власти Японии намерены с 29 апреля отменить все действующие из-за коронавируса ограничительные меры при въезде в страну. Об этом сообщило в среду агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Изначально планировалось, что ограничения будут сняты с 8 мая, но сейчас правительство рассматривает вариант сдвига этого срока на более ранний, поскольку в Японии в конце апреля - начале мая начнутся длинные праздники - "Золотая неделя". В этот период многие жители страны путешествуют. Также нынешнее решение властей связано с предстоящим 8 мая пересмотром статуса коронавируса и переводом его в разряд менее опасных вирусов, таких как сезонный грипп.

В настоящее время при пересечении границы необходимо предоставить сертификат о вакцинации тремя дозами препаратов от COVID-19, одобренных ВОЗ. При отсутствии сертификата нужна справка об отрицательном тесте на коронавирус, сделанная за 72 часа до вылета в Японию. Все остальные требования и ограничения, включая карантин, были сняты японским правительством в прошлом году.