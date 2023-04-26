Король Великобритании Карл III открыл сцену «Евровидения — 2023» в Ливерпуле

Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла торжественно открыли сцену "Евровидения - 2023" в Ливерпуле. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В среду, 26 апреля, монаршая чета зажгла огни на главной сцене M&S Bank Arena в Ливерпуле, где с 9 по 13 мая пройдет международный песенный конкурс. Британский правитель и его супруга также поприветствовали ведущих "Евровидения - 2023": украинскую певицу Юлию Санину, комика Грэма Нортона, актрису Ханну Уэддингем и исполнительницу Алишу Диксон.

Великобритания примет "Евровидение" впервые за 25 лет. В последний раз международный песенный конкурс проходил в Соединенном Королевстве в 1998 году (на Барклайкард Арене в Бирмингеме).