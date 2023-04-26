Турция готова приложить все усилия для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр обороны Турции Хулуси Акар после четырехсторонней встречи в Москве.

Он отметил, что борьба с террористами, в частности с террористическими организациями PKK/YPG/PYD и ИГ, будет продолжена до их полного обезвреживания. "Мы стремимся к тому, чтобы сирийские граждане находящиеся сейчас в Турции, могли безопасно вернуться в свои дома", - добавил министр.

Напомним, что 25 апреля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации (MIT) Хакан Фидан посетили с официальным визитом Москву для участия в четырехсторонней встрече между Турцией, Россией, Сирией и Ираном.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы безопасности в Сирии и борьбы с террористическими организациями и экстремистскими группами, конкретные шаги, необходимые для нормализации турецко-сирийских отношений, расширения работы по возвращению сирийских беженцев в свои дома.