https://news.day.az/world/1559083.html Вице-президент Турции о состоянии здоровья Эрдогана
Вице-президент Турции о состоянии здоровья Эрдогана
Вице-президент Турции Фуат Октай рассказал о состоянии здоровья президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, Фуат Октай отметил, что у главы государства легкая простуда.
"Здоровье нашего президента очень хорошее. Мы находимся в постоянном контакте. У него легкая простуда", - сказал он.
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