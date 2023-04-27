Вице-президент Турции о состоянии здоровья Эрдогана

Вице-президент Турции Фуат Октай рассказал о состоянии здоровья президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, Фуат Октай отметил, что у главы государства легкая простуда.

"Здоровье нашего президента очень хорошее. Мы находимся в постоянном контакте. У него легкая простуда", - сказал он.