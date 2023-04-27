https://news.day.az/world/1559086.html У берегов Греции произошло сильное землетрясение
У берегов Греции произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в среду у побережья греческого острова Крит. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр стихии находился в 159 км к северо-востоку от Ираклиона с населением около 137 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 122 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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