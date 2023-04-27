Госдеп о роли Африканского союза в Суданском кризисе

Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что Африканский союз играет ключевую роль с точки зрения дипломатических усилий по прекращению боевых действий в Судане. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на EADaily.

Как следует из документа, руководитель американского внешнеполитического ведомства ранее в этот же день провел телефонный разговор с председателем Комиссии АС Мусой Факи Махаматом. Они обсудили "сотрудничество США и АС по обеспечению долгосрочного перемирия и прекращения боевых действий в Судане".

"Блинкен и председатель Факи [Махамат] согласились с тем, что дальнейшая руководящая роль АС по-прежнему имеет ключевое значение для того, чтобы добиться от Вооруженных сил Судана и сил быстрого реагирования немедленного прекращения боевых действий и предоставления свободного гуманитарного доступа", - добавил Миллер.