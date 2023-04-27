https://news.day.az/world/1559103.html Турция вводит 130% пошлины на ввоз пшеницы, ячменя и кукурузы
Турция вводит 130% пошлины на ввоз пшеницы, ячменя и кукурузы
Турция с 1 мая вводит 130% пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы, следует из документа, подписанного президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, опубликованном в правительственном вестнике Resmi Gazete, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Из документа следует, что исключение сделано для Сингапура, где часть продукции будет облагаться пошлиной в размере 16,2%, и Боснии, где будет сохранена нулевая ставка.
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