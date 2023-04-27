В США пытаются заблокировать ИИ доступ к использованию ядерного оружия

Двухпартийная группа конгрессменов США внесла на рассмотрение законопроект, который призывает не допустить возможность применения ядерного оружия автономным искусственным интеллектом (ИИ). Об этом говорится в проекте документа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Один из соавторов законопроекта, демократ от штата Калифорния Тед Лью заявил, что технологии искусственного интеллекта развиваются чрезвычайно быстрыми темпами. В документе говорится, что будущее ИИ и его роль в обществе остаются неясными. "Наша работа как членов Конгресса заключается в том, чтобы продемонстрировать ответственное поведение, когда речь заходит о защите будущих поколений от потенциально разрушительных последствий", - заявил демократ.

По словам Лью, конгрессмены решили внести на рассмотрение законопроект, который гарантирует, что" независимо от того, что произойдет в будущем, именно человек, а не робот, будет контролировать использование ядерного оружия".