Краснокнижный амурский горал впервые попал в объектив фотоловушки

Редчайшего амурского горала впервые удалось запечатлеть в приморском национальном парке "Земля леопарда". Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает пресс-служба заповедника.

"На видео заснят одинокий амурский горал, прогуливающийся по каменистому склону. У животного серо-коричневая шерсть, длинный хвост и изогнутые рога, по которым можно судить, что это взрослая самка возрастом около 4-5 лет", - говорится на сайте организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, уникальная запись была сделана на горе Олений Утес. Специалисты рассчитывают, что подобные материалы помогут зафиксировать численность вида на территории "Земли леопарда".

Амурский горал - чрезвычайно редкое животное, он внесен в Международную красную книгу как уязвимый вид. Наблюдение за этими копытными осложняется рядом факторов. Прежде всего, горалы ведут скрытный образ жизни и зачастую предпочитают селиться в труднодоступных скалистых местах.

Первое подтверждение сохранности вида в современных условиях было получено в 2017 году. Позднее, в 2022 году, ученые могли наблюдать за целой группой горалов с козленком.