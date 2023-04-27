Швеция не будет размещать ядерное оружие на своей территории

После вступления в НАТО Швеция не планирует размещать на своей территории ядерное оружие. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Известия, заявили в министерстве иностранных дел королевства.

При этом в ведомстве подчеркнули: как в свое время Норвегия и Дания, Швеция без формальных оговорок вступает в НАТО.

"Но, как и другие скандинавские страны, мы не предвидим наличия ядерного оружия на своей территории в мирное время", - сказали в МИД.

В ведомстве напомнили, что на данный момент 29 из 31 государства-члена НАТО ратифицировали протокол о присое­динении Швеции к альянсу за исключением Турции и Венгрии.

"Переговоры с обеими этими странами продолжаются", - продолжили в шведском МИДе.