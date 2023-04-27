Япония призывает своих граждан в Китае к осторожности

Правительство Японии призывает соотечественников, проживающих в Китае, к осторожности на фоне ужесточения законодательства, направленного на борьбу со шпионажем. Эта тема поднималась в четверг в ходе регулярной пресс-конференции генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы призываем соотечественников быть внимательными", - отметил он. Мацуно подчеркнул, что Япония запросила у китайской стороны подробных разъяснений по поводу внесенных в законодательство поправок, призвав Пекин соблюдать прозрачность в действии своих правоохранительных органов и судебной системы.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) 26 апреля принял поправки в "Закон о борьбе со шпионажем" применительно к случаям совершения кибератак на государственные учреждения. Поправки вступят в силу с 1 июля. Внесенные изменения в законодательство позволят более четко обозначить рамки понятия шпионской деятельности. В частности, оно будет распространяться на тех, кто "полагается на шпионские организации и их представителей" и "предпринимает действия для осуществления кибератак, нацеленных на государственные учреждения и структуры, которые связаны с секретной информацией, либо на ключевые объекты информационной инфраструктуры".