Адвокаты Трампа требуют закрыть рассмотрение дела

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа направили в Министерство юстиции США письмо с требованием прекратить расследование в отношении экс-главы Белого дома по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом в среду сообщил телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Юристы Тимоти Парлаторе и Джим Трасти полагают, что случаи ненадлежащего обращения с засекреченной информацией - следствие "непоследовательных практик" Белого дома в отношении таких документов, а не личная вина Трампа, поэтому разбирательство необходимо остановить. "Как показало обнаружение секретных документов в домах президента Трампа, президента [Джо] Байдена и вице-президента [Майка] Пенса, несовершенные процедуры обработки и хранения таких документов не ограничиваются отдельным лицом, администрацией или партией, - указано в письме. - Все сомнения в том, что наличие засекреченных документов [у Трампа] стало результатом институциональных процессов Белого дома, а не преднамеренных решений президента Трампа, должны были быть развеяны недавним обнаружением подобных документов в резиденциях президента Байдена и вице-президента Пенса".

Адвокаты утверждают, что ознакомились с содержимым 15 коробок с документами, которые в настоящее время изучает Минюст. По их словам, секретные материалы "оказались перемешаны с газетами, журналами, заметками, письмами и бланками с ежедневным расписанием", что говорит о том, что "сотрудники Белого дома просто смели все документы со стола президента в ящик".

В январе стало известно, что в здании связанного с президентом США Джо Байденом вашингтонского аналитического центра, открытого при поддержке Пенсильванского университета, нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда Байден был вице-президентом США. По данным Белого дома, бумаги были обнаружены адвокатами главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год - до того момента, как он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее секретные бумаги были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне.