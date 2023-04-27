В Польше нашли обломки неопознанного военного объекта

Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зёбро сообщил об обнаружении на территории республики обломков военно-воздушного объекта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Военный отдел окружной прокуратуры в Гданьске под надзором Национальной прокуратуры начал разбирательство по делу о фрагментах военно-воздушного объекта, найденных в лесу в десятке километров от Быдгоща. Помимо прокуроров, на месте происшествия работают военные эксперты, полиция, жандармерия и представители службы военной контрразведки", - написал он в четверг в Twitter.

В свою очередь радиостанция RMF проинформировала, что речь идет об обломках ракеты класса "воздух - земля". По ее данным, на объекте обнаружены надписи на русском языке. Пока что невозможно понять, когда именно он упал, утверждает радиостанция.