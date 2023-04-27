Эстония закупит вооружение у Финляндии

Эстония закупит у Финляндии партию снайперских винтовок стоимостью €40 млн. Об этом в четверг сообщил портал эстонского гостелерадио ERR, передает Day.Az.

"Государственный центр оборонных инвестиций подписал контракт с финской компанией Sako на поставку снайперских винтовок калибра 8,6 мм, - говорится в сообщении. - Стоимость договора составляет €40 млн, срок - 7 лет".

Ожидаемой датой поставки первых партий оружия является 2024 год. Ранее в армии Эстонии использовались снайперские винтовки того же производителя. Закупается усовершенствованная модификация, которая является более эргономичной, стабильной и точной. Новая винтовка позволяет поражать цели на расстоянии до 1,5 км.