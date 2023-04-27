Китай о своих интересах на корейском полуострове
Китай выступает против использования Вашингтоном проблем на Корейском полуострове ради реализации геополитических интересов и разжигания конфронтации в этом регионе. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Ради реализации собственных геополитических интересов США игнорируют вопросы региональной безопасности и используют проблемы, существующие на Корейском полуострове, для нагнетания напряженности <...>. Китай выступает решительно против этого", - отметила официальный представитель МИД КНР.
Она подчеркнула, что действия США в регионе "подрывают систему ядерного нераспространения, нанося ущерб стратегическим интересам других стран и обостряя напряженность на полуострове".
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