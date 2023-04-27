https://news.day.az/world/1559235.html Еще одна страна эвакуирует граждан и Судана
Еще одна страна эвакуирует граждан и Судана
Китай направил военные корабли для эвакуации своих граждан из Судана. Об этом в четверг заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Чтобы защитить жизни и имущество китайских граждан в Судане, китайская армия 26 апреля направила в Судан военно-морские корабли для эвакуации китайских граждан, находящихся в Судане", - говорится в сообщении китайского военного ведомства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре