Еще одна страна эвакуирует граждан и Судана

Китай направил военные корабли для эвакуации своих граждан из Судана. Об этом в четверг заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Чтобы защитить жизни и имущество китайских граждан в Судане, китайская армия 26 апреля направила в Судан военно-морские корабли для эвакуации китайских граждан, находящихся в Судане", - говорится в сообщении китайского военного ведомства.