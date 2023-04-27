США втянуты в очередной шпионский скандал

Американская разведка могла отслеживать коммуникацию представителей германского министерства обороны. Об этом сообщили в четверг журнал Die Zeit и информационный портал Tagesschau со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки, передает Day.Az.

Речь идет о закрытой встрече представителей Минобороны ФРГ и военных кругов Китая, которая состоялась 20 февраля. Американская разведка узнала о некоторых обстоятельствах той встречи, что следует из одного из отчетов. "Германское министерство отказывается от более глубокой кооперации с Китаем до тех пор, пока Китай не начнет действовать более прозрачно", - указывала разведка США в своей сводке.

Данные имеют классификацию "совершенно секретно". В качестве метода получения этой информации в отчете указана "разведка средствами связи". Это может означать как перехват онлайн-переписки, так и взлом IT-систем, уточняют СМИ.

"Абсурд в том, что германская сторона сама официально проинформировала посольство США о том, что проводила такую встречу", - указывают Die Zeit и Tagesschau. СМИ уточняют, что аутентичность выдержек из отчетов может подтвердить только американская сторона, но в Вашингтоне не ответили на их запросы. Официальной реакции правительства ФРГ еще не было.