Китай обвиняет США в эскалации

Соединенные Штаты продолжают нагнетать обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, усиливая свое военное присутствие в Южно-Китайском море (ЮКМ), передает Day.Az со ссылкой на EADaily.

"В настоящее время США продолжают усиливать свое военное присутствие в Южно-Китайском море. Они намеренно нагнетают напряженность в регионе, в связи с чем странам региона следует проявлять повышенную бдительность", - сказал он на брифинге.

Тань Кэфэй добавил, что Китай неоднократно выражал серьезную озабоченность по поводу военных баз США на Филиппинах.

По его словам, Народно-освободительная армия Китая будет решительно защищать территориальный суверенитет, а также права и интересы страны на море. Китайские военные продолжат поддерживать мир и стабильность в ЮКМ.

"Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами в Южно-Китайском море и прилегающими к ним водами. КНР имеет легитимные основания для строительства инфраструктуры и размещения необходимых оборонительных сил на островах и рифах в Южно-Китайском море. Другие страны не имеют права делать безответственные замечания по этому поводу", - заключил Тань Кэфэй.