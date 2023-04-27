Губернатор Флориды планирует участие в президентских выборах

Губернатор штата Флорида Рон Десантис уже в середине мая может объявить об участии в следующих выборах президента США, которые состоятся в 2024 году. Об этом в четверг сообщила телекомпания NBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, Десантис вначале сделает объявление о создании исследовательского комитета, за которым последует официальное заявление о запуске президентской кампании. Источники, близкие к губернатору Флориды, утверждают, что часть сторонников Десантиса призывают его объявить об участии в президентской гонке не позднее 11 мая, "чтобы противостоять распространяющемуся нарративу о том, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп будет наиболее предпочтительным кандидатом от республиканцев". "Запуск кампании в середине мая мог бы помочь смягчить растущее разочарование потенциальных сторонников, опасающихся, что Десантис растратит созданный им импульс, который сделал его такой привлекательной альтернативой Трампу", - указано в сообщении.

Согласно данным последнего опроса, проведенного NBC, по крайней мере 31% избирателей от Республиканской партии США поддержал бы кандидатуру Десантиса, если бы праймериз партии проводились сейчас. При этом 46% выступили за выдвижение экс-президента Дональда Трампа кандидатом на высший государственный пост на предстоящих в 2024 году выборах.