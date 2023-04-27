Стало известно о состоянии здоровья Эрдогана

Президент Реджеп Тайип Эрдоган находится в добром здравии и продолжает исполнять свои обязанности.

Об этом сказал начальник Управления по коммуникациям Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун, сообщает в четверг Day.Az.

Он отметил, что некоторые круги пытаются извлечь политическую выгоду, манипулируя вопросами касательно здоровья главы государства.

Напомним, что ранее было объявлено, что Президент Турции после короткого отдыха продолжит свое участие в мероприятиях.