Власти Судана держат ситуацию под контролем

Обстановка в Хартуме стабильная, отдельные отряды сил быстрого реагирования (спецназа) еще присутствуют в городе, но не ведут активных боевых действий. Об этом в четверг заявил официальный представитель суданской армии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Военное положение в Хартуме и его пригородах стабильное, армейские подразделения держат ситуацию под контролем", - сообщил армейский представитель.

Он добавил, что отдельные группы спецназа "присутствуют в некоторых районах Хартума, но активных действий не ведут".

Представитель суданских вооруженных сил отметил, что некоторое время назад силы быстрого реагирования "предприняли попытку атаковать штаб генерального командования армии в центре столицы, но безуспешно". Он пояснил, что "теперь они [спецназ] применяют другую тактику, беспорядочно обстреливая центральные кварталы Хартума".

По утверждению армейского представителя, Вооруженные силы Судана "взяли под контроль большинство провинций страны".