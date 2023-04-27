США и Финляндия будут совместно развивать ядерную энергетику

Финляндия и США подписали соглашение по ядерной энергетике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и занятости Финляндии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

По данным ведомства, сотрудничество двух стран будет направлено на развитие сотрудничества, особенно в области технологий ядерной энергетики, обращения с ядерными отходами и их окончательного захоронения. Также будут изучаться технологии строительства новых ядерных реакторов.

"Темами сотрудничества могут быть ... исследования, разработки и инновации, разработка проектов, передовой опыт, развитие талантов, опыта и кадров, поставка топлива", - говорится в сообщении.