https://news.day.az/world/1559328.html Воздушный змей унес человека в небо в Китае - ВИДЕО
Воздушный змей унес человека в небо в Китае - ВИДЕО
В Китае летающий воздушный змей случайно унес человека в небо. Дракона, высотой с девятиэтажный дом, запустили на соревнованиях по пилотированию.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, участник соревнований запутался в стропах, в результате его подняло в небо резким порывом ветра.
Оказывается, управлять такого рода объектами - это довольно сложный спорт. Здесь важно не поранить руки о веревки. Побеждает тот, кто запустит змея максимально быстро и ловко и при этом сам никуда не улетит.
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