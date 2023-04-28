Воздушный змей унес человека в небо в Китае

В Китае летающий воздушный змей случайно унес человека в небо. Дракона, высотой с девятиэтажный дом, запустили на соревнованиях по пилотированию.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, участник соревнований запутался в стропах, в результате его подняло в небо резким порывом ветра.

Оказывается, управлять такого рода объектами - это довольно сложный спорт. Здесь важно не поранить руки о веревки. Побеждает тот, кто запустит змея максимально быстро и ловко и при этом сам никуда не улетит.