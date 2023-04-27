https://news.day.az/world/1559342.html Франция в ожидании масштабных протестов
Франция в ожидании масштабных протестов
Участие от 500 тыс. до 650 тыс. человек ожидается в приуроченной ко Дню труда общенациональной демонстрации против пенсионной реформы, которая пройдет по всей Франции 1 мая. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM со ссылкой на данные полиции, передает Day.Az.
Как отмечает телеканал, всего в разных городах страны запланированы около 300 манифестаций.
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