https://news.day.az/world/1559344.html Армения должна принять протянутую ей руку мира - Хулуси Акар
Армения должна принять протянутую ей руку мира - Хулуси Акар
Обвинения со стороны Армении и армянской диаспоры в т.н. "геноциде" являются одним из главных препятствий, влияющих на процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая сегодня на конференции на тему "Армянский вопрос" в Кайсери.
"Азербайджан освободил свои земли после 30-летней армянской оккупации. Армения должна принять протянутую ей руку мира", - сказал он.
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