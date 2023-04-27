Обвинения со стороны Армении и армянской диаспоры в т.н. "геноциде" являются одним из главных препятствий, влияющих на процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая сегодня на конференции на тему "Армянский вопрос" в Кайсери.

"Азербайджан освободил свои земли после 30-летней армянской оккупации. Армения должна принять протянутую ей руку мира", - сказал он.