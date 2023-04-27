Противоборствующие стороны Суданского кризиса не ведут переговоры

Министерство иностранных дел Судана опровергло в четверг информацию о возможном начале переговоров между представителями армии и сил быстрого реагирования (спецназа) страны. Об этом говорится в специальном заявлении суданского МИД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сообщения о том, что армия соглашается вступить в переговоры со спецназом, не соответствуют действительности", - отмечается в тексте