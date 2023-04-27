США обвинили Иран в задержании танкера

ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали в четверг нефтяной танкер в Оманском заливе, идущий под флагом Маршалловых островов. Об этом сообщили ВМС Центрального командования (СЕНТКОМ) США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"27 апреля примерно в 13:15 по местному времени нефтяной танкер Advantage Sweet под флагом Маршалловых островов был захвачен ВМС КСИР во время прохождения международных вод в Оманском заливе", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

США активно следят за ситуацией и призывают иранские власти "немедленно освободить нефтяной танкер", так как это "нарушает международное право и наносит ущерб региональной безопасности и стабильности".