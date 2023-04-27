Шеф МАГАТЭ назвал АЭС Аккую одной из безопаснейших

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед началом церемонии завоза ядерного топлива на атомную электростанцию (АЭС) "Аккую" в Турции, назвал ее одной из самых безопасных в мире, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Я думаю, что все элементы выполнены так, что ее можно будет считать таковой [безопаснейшей в мире], все процессы выполнялись согласно международному стандарту и методикам безопасности МАГАТЭ. И мы полностью уверены, что когда она будет введена в эксплуатацию в конце этого года, это будет огромным плюсом для всех", - подчеркнул Гросси.

Кроме того, он восхитился дизайном АЭС, отметив его оригинальность, а также то, что дизайн "совмещает в себе художественные элементы, при этом сохраняя свой мощный энергетический потенциал".