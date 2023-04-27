Всемирный банк спрогнозировал снижение цен на энергоносители

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует снижение цен на энергоносители в мире на 26% в 2023 году. Об этом говорится в распространенном в четверг апрельском докладе ВБ "Перспективы товарно-сырьевых рынков", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Прогнозы цен резко понижены. Ожидается, что индекс цен на энергоносители упадет на 26% в 2023 году (большая часть этого снижения уже прошла) и останется в целом неизменным (рост на 0,1%) в 2024 году", - отметили авторы отчета. При этом в октябрьском докладе делался прогноз о том, что цены на энергоносители в мире снизятся на 11% в 2023 году после скачка в 60% в 2022 году.

Согласно прогнозам ВБ, цена барреля нефти марки Brent составит в 2023 году в среднем $84, хотя в предыдущем прогнозе называлась более высокая цена - 92 доллара. "Ослабление мирового спроса уже привело к тому, что они [цены] упали на 15% ниже среднего уровня 2022 года, и, по прогнозам, они останутся на этом уровне до конца 2024 года", - отмечается в докладе.

В документе также говорится, что восстановление экономики Китая "поддержит рост спроса" на нефть в 2023-2024 годах. Предложение будет расти медленнее из-за квот на добычу нефти стран ОПЕК+ и "ограничений мощностей в большинстве других регионов". Потребление нефти, как ожидается, вырастет на 2% в 2023 году, до нового исторического максимума в 101,9 млн баррелей в день. Добыча нефти, согласно прогнозу, увеличится на 1,2% в 2023 году. Это увеличение "в значительной степени" обусловлено ростом добычи в США, Бразилии, Гайане, Канаде и Норвегии.

По данным Всемирного банка, который ссылается на сведения Международного энергетического агентства, аналитику ОПЕК и Управления энергетической информации США, добыча нефти в России снизится в 2023 году на величину от 0,4 до 0,8 тыс. баррелей в сутки.

В докладе указывается, что цена, которую РФ получает за свою нефть, значительно ниже, чем цена марки Brent. "В результате доходы России от продажи нефти снизились на 48% в январе 2023 года по сравнению с январем 2022 года, а доходы от экспорта сократились на 36%. С тех пор как эмбарго ЕС на российские нефтепродукты вступило в силу в феврале, России необходимо переправлять большой объем нефти в другие страны. Более узкие каналы транспортировки, которые использует Россия, означают, что ей будет все труднее поддерживать объем экспорта нефти", - считают эксперты Всемирного банка.