https://news.day.az/world/1559390.html Макрон выругался по поводу пенсионной реформы
Макрон выругался по поводу пенсионной реформы
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе общения с гражданами нецензурно прокомментировал пенсионную реформу. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, трансляция встречи велась на официальном сайте телеканала BFMTV.
Макрон встретился с жителями города Доль на востоке Франции, где его спросили о проведении пенсионной реформы в стране. Присутствующие обратили внимание президента на то, что этот процесс занимает слишком много времени и требует больших трат со стороны государства.
"Ох, ***** (черт - прим. Ленты.ру)! Я бы тоже хотел, чтобы она шла побыстрее", - выругался французский лидер.
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