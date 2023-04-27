Макрон выругался по поводу пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе общения с гражданами нецензурно прокомментировал пенсионную реформу. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, трансляция встречи велась на официальном сайте телеканала BFMTV.

Макрон встретился с жителями города Доль на востоке Франции, где его спросили о проведении пенсионной реформы в стране. Присутствующие обратили внимание президента на то, что этот процесс занимает слишком много времени и требует больших трат со стороны государства.

"Ох, ***** (черт - прим. Ленты.ру)! Я бы тоже хотел, чтобы она шла побыстрее", - выругался французский лидер.