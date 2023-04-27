США рискуют потерять статус сверхдержавы

Китай обходит США по уровню влияния Трампа и, вероятно, сможет выйти победителем в ситуации в Украине, считает ведущая Fox News Лаура Ингрэм. В эфире телеканала она отметила, что в подобных условиях американская сторона может лишиться статуса сверхдержавы, если не поменяет свой текущий политический курс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если нам повезет, Китай позволит нам сыграть роль младшего партнера в юридической фирме, но смотрите, они будут принимать все важные решения <...> Мы не собираемся оставаться сверхдержавой или любой другой державой, если резко не изменим курс. И этого не произойдет, если у нас не появятся новые лидеры", - отметила Ингрэм.

С точки зрения телеведущей, если американцы дадут президенту США Джо Байдену еще четыре года руководства страной, то это станет "сигналом о полной капитуляции" для Европы, Китая и крупного бизнеса. Она также подчеркнула, что нынешний американский лидер не собирается бросать вызов КНР, поэтому стоит надеется лишь на кандидатов в президенты от Республиканской партии.