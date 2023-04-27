В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Сивас в 18:33 по местному времени произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Согласно сообщению, землетрясение силой 4,3 балла было зафиксировано в районе Гюрюн.

Землетрясение произошло на глубине 7 километров.