https://news.day.az/world/1559412.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Сивас в 18:33 по местному времени произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Согласно сообщению, землетрясение силой 4,3 балла было зафиксировано в районе Гюрюн.
Землетрясение произошло на глубине 7 километров.
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