Разъяренные протестующие окружили замок, в котором находится Макрон

Крайне напряженная обстановка сейчас около французского замка Шато-де-Жу. Туда прибыл с визитом Эммануэль Макрон, чтобы отметить 175-летие отмены рабства, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На месте французского лидера ждали разъяренные протестующие. Они попытались прорвать оцепление полиции у подножия крепости. Многие из них пробирались туда через лес, но в итоге встретили отпор силовиков.

Противники реформ Макрона сегодня активизировались по всей стране. В Эльзасе митингующие перекрыли железнодорожные пути. В Париже толпа захватила терминал крупнейшего аэропорта Франции, в Шарль-де-Голле собрались сотни протестующих. А около Версальского дворца бастуют электрики и газовики, они пригнали туда десятки машин.

Манифестанты возмущены недавно принятой пенсионной реформой Макрона, против которой выступала значительная часть населения Франции.