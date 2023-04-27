Минфин США ввел санкции против КСИР Ирана

Минфин США внес в санкционный список разведывательную организацию Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и российскую ФСБ, сообщило министерство. Обе структуры внесены в SDN List, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Санкции введены за "участие в незаконном задержании американских граждан за рубежом".

Помимо них, санкции введены против четырех высокопоставленных представителей иранской разведывательной организации.

В Минфине США отметили, что санкции введены по решению Госдепартамента .