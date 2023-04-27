https://news.day.az/world/1559438.html Минфин США ввел санкции против КСИР Ирана
Минфин США ввел санкции против КСИР Ирана
Минфин США внес в санкционный список разведывательную организацию Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и российскую ФСБ, сообщило министерство. Обе структуры внесены в SDN List, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Санкции введены за "участие в незаконном задержании американских граждан за рубежом".
Помимо них, санкции введены против четырех высокопоставленных представителей иранской разведывательной организации.
В Минфине США отметили, что санкции введены по решению Госдепартамента .
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