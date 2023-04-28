Пролет американского самолета над Тайваньским проливом вызвал осуждение со стороны Китая

Американский морской патрульный самолет P-8A Poseidon в пятницу проследовал над Тайваньским проливом. Об этом сообщила пресс-служба 7-го флота ВМС США, который базируется в Йокосуке (Япония), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как утверждается в заявлении, самолет ВМС США "следовал в международном воздушном пространстве". По версии американской стороны, эти действия "демонстрируют приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону". В документе отмечается, что США намерены и далее осуществлять пролеты своих самолетов над Тайваньским проливом, а также проходы по нему американских кораблей.

В феврале Китай осудил пролет американского самолета P-8A Poseidon над Тайваньским проливом. Как подчеркнула тогда китайская сторона, такие действия подрывают мир и стабильность в регионе.