Япония отвергает возможность размещения ядерного оружия на своей территории

Правительство Японии не собирается рассматривать и даже обсуждать вопрос размещения на своей территории чьего-либо ядерного оружия. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Совместное обладание ядерным оружием является недопустимым с точки зрения трех безъядерных принципов. Правительство не собирается вести дискуссии на эту тему", - отметил он, отвечая на просьбу журналистов подтвердить позицию правительства по вопросу возможности размещения на территории страны ядерного оружия третьих стран. Эта тема поднималась на пресс-конференции Хаяси на фоне заявления президента США Джо Байдена, который в ходе своего визита в Сеул подчеркнул, что США не будут размещать свое ядерное оружие на Корейском полуострове.

Токио последовательно придерживается политики трех безъядерных принципов: не иметь, не производить и не ввозить на свою территорию ядерное оружие. Намерение и впредь придерживаться этим трем принципам в последние годы неоднократно подчеркивали все главы японских правительств, включая действующего премьер-министра Фумио Кисиду.