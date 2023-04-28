Рейтинг Джо Байдена снижается до рекордного уровня

Рейтинг одобрения работы Джо Байдена в качестве президента США рекордно упал. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения исследовательской службы Gallup, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Согласно итогам исследования, рейтинг Байдена сохранялся на уровне порядка 40 процентов почти всегда в течение последних полутора лет. Сейчас это показатель снизился до рекордных 37 процентов, в июле 2022 года он составил 38 процентов.

Опрос провели в период с 3 по 25 апреля. Финальный день исследования совпал по времени с объявлением Байденом о своих планах баллотироваться на пост главы государства во второй раз. В целом Байден сохраняет одобрение среди американцев, лояльных к демократам.