Шотландия запускает междугородние беспилотные автобусы, но в них за рулем на всякий случай все равно будет сидеть водитель: "Первая в мире служба беспилотных автобусов заработала в Шотландии.

Пять полноразмерных автобусов выйдут на маршрут в мае. Они поедут по известному мосту Форт-роуд, а затем из Эдинбурга на юге до графства Файф на севере. Автобусы будут с GPS, встроенными сенсорами и картами, чтобы следовать установленным курсом на скорости до 80 км/ч.

Автобусы сами распознают светофоры, развязки и объезды. В каждом автобусе за рулем будет водитель безопасности, чтобы следить за системой на случай ЧП. В каждом автобусе также будет "капитан" для помощи и справок пассажирам. Автобусы будут ходить каждые 20 минут. Они смогут перевозить до 10000 пассажиров в неделю".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.