https://news.day.az/world/1559506.html На Аляске потерпели крушение два вертолета - погибли военные
На Аляске потерпели крушение два вертолета - погибли военные
Трое военных погибли в результате крушения двух вертолетов Apache недалеко от деревни Хили в штате Аляска, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.
Уточняется, что вертолеты возвращались с учебной миссии. Сейчас на месте крушения работают спасатели и проводится расследование инцидента.
Представители армии США не сразу ответили на запрос Reuters о потерях.
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