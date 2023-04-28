На Аляске потерпели крушение два вертолета

Трое военных погибли в результате крушения двух вертолетов Apache недалеко от деревни Хили в штате Аляска, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Уточняется, что вертолеты возвращались с учебной миссии. Сейчас на месте крушения работают спасатели и проводится расследование инцидента.

Представители армии США не сразу ответили на запрос Reuters о потерях.