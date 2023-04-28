Майк Пенс дал показания по делу о штурме Капитолия

Бывший вице-президент США Майк Пенс в четверг дал показания большому жюри в Вашингтоне по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, информация, предоставленная Пенсом, "стала важной вехой в расследовании Минюста, вероятно, она дает прокуратуре ключевой отчет от первого лица о разговорах и событиях нескольких недель, предшествующих смертоносному штурму Капитолия 6 января 2021 года", - пишет агентство. Экс-вице-президент стал самым высокопоставленным чиновником администрации бывшего президента США Дональда Трампа, давшим показания по этому делу.