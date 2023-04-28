В Москве у восьмиклассницы во время урока взорвался пауэрбанк в рюкзаке

В Москве у восьмиклассницы во время занятий загорелся рюкзак. Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Москвы".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел в одной из столичных школ. Во время урока у ученицы восьмого класса в рюкзаке взорвался пауэрбанк, из-за чего портфель начал гореть. Девочка успела забрать телефон и отойти от парты.

По данным канала, все остальные вещи школьницы сгорели. Очевидцы сняли происходящее на видео и распространили его в сети.